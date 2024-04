Hoje ,17, foi registrado mais um acidente de trânsito no município de Sena Madureira. A cidade, pela proporção de habitantes, pode-se dizer que é a mais violenta no trânsito, dado o número magistral de ocorrências desta natureza. A polícia militar já realizou centenas de blitz e campanhas educativas, e o DETRAN já colocou inúmeros semáforos, mas nada deu jeito: os acidentes continuam a acontecer. No final da tarde de hoje, um carro colidiu com uma motocicleta próximo ao hospital da cidade. Segundo informações, o condutor da motocicleta ficou com escoriações.

A dona de casa Antonia Bezerra da Silva, residente no bairro do Cristo Libertador, disse que os condutores de Sena Madureira precisam realizar exames de vista para terem certeza de que estão aptos a conduzir um veículo pelas ruas da cidade. Finalizou

Por acreonline.net.

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram