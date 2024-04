Seguindo com as capacitações para os beneficiários de programas habitacionais do Estado e para a comunidade em geral, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Habitação e Urbanismo (Sehurb), iniciou nesta quarta-feira, 17, as inscrições para mais quatro cursos profissionalizantes gratuitos. Desta vez, as oportunidades abrangem áreas da construção civil, sendo: instalação elétrica, instalação hidráulica, pintura de obras e pinturas especiais.

As qualificações, ministradas por meio de contrato com o Sistema Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), têm como objetivo proporcionar uma formação de qualidade, alinhada à geração de emprego e renda para a população. Os cursos de instalação elétrica e hidráulica terão carga horária de 20h cada e serão divididos em duas turmas, uma no turno da manhã e outra no turno da tarde. Já os cursos de pintura serão divididos nos turnos da tarde e da noite. Cada curso contará com um total de 20 vagas.

As inscrições estarão abertas entre os dias 17 e 19 de abril, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30. Para os interessados em ingressar no curso de instalação elétrica, as inscrições serão realizadas no Instituto Federal do Acre (Ifac), situada na Av. Brasil, nº 290, bairro Xavier Maia. Já para os demais cursos, as inscrições ocorrerão no Centro Integrado de Esporte (Ciec), no bairro São Francisco. A participação é gratuita, sendo necessário apresentar a cópia do Registro Geral (RG) de identidade, Cadastro de Pessoa Física (CPF), comprovante de residência atual e escolaridade. As vagas são limitadas!

Por Andressa Larissa- Agência de Notícias do Acre

