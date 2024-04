Pesquisadores desenvolveram uma nova maneira de avaliar exoplanetas, revolucionando a busca por uma nova Terra. Considere o seguinte: um planeta localizado a aproximadamente 1.200 anos-luz de distância que poderia superar a Terra em termos de habitabilidade. Esse é o Kepler-442b, localizado na zona habitável de sua estrela, Kepler-442. Esta zona não é muito quente, nem muito fria — é ideal para a existência de água líquida, o que é crucial para a sustentação da vida.

Vamos aos detalhes. Kepler-442b é um superterra, ou seja, é mais massivo que o nosso planeta, mas não chega a ser tão grande quanto Urano ou Netuno. Sua temperatura de equilíbrio é de -40 graus Celsius. Mas não se deixe enganar por esse número. Com uma pontuação de habitabilidade de 0,836, é ligeiramente mais promissor que a Terra, que tem uma pontuação de 0,829, segundo o novo índice desenvolvido pelo laboratório Virtual Planetary da Universidade de Washington.

“O que significa esse índice?” você pode se perguntar. Bem, Rory Barnes, um dos autores principais do estudo publicado no Astrophysical Journal, explicou assim: “Basicamente, criamos uma maneira de pegar todos os dados observacionais disponíveis e desenvolver um esquema de priorização, para que, à medida que avançamos para uma época com centenas de alvos disponíveis, possamos dizer, ‘Ok, esse é o que queremos começar’.”

Enquanto mencionamos nomes e números, não devemos ignorar o método tradicional que focava principalmente na zona habitável. Mas nosso novo padrão não se limita apenas à localização — ele incorpora dados de trânsito, propriedades estelares e limites para o fluxo planetário emitido. É como comparar um mapa confiável com um GPS de alta tecnologia que oferece atualizações em tempo real; o novo método proporciona uma visão mais completa de onde a vida pode realmente prosperar.

Agora, antes de você fazer as malas para o Kepler-442b, espere um pouco. Sua habitabilidade real ainda é uma incógnita. Por quê? Porque ainda não sabemos nada sobre sua atmosfera e superfície. O fato de ter uma pontuação ligeiramente superior à da Terra não significa que está pronto para receber humanos. E, sendo realistas, como está a 1.200 anos-luz de distância, não vamos visitá-lo tão cedo.

Mudando de foco para o nosso vizinho planeta vermelho, Marte também tem estado em destaque, embora por razões menos otimistas. Apesar de sua fama e das inúmeras missões robóticas, Marte foi considerado impróprio para longas estadias humanas. A razão? Uma enxurrada de ameaças de radiação do Sol, estrelas distantes e galáxias tornam o lugar perigoso para os humanos permanecerem por mais de alguns anos.

