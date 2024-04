Na manhã deste domingo (14) um homem ainda não identificado morreu eletrocutado em um poste próximo a um posto de gasolina da BR-364 na zona rural de Candeias do Jamari.

Após populares verificarem a situação, a Polícia Militar, Perícia Criminal e Rabecão do Instituto Médico Legal (IML) foram acionados ao local. Ninguém soube informar aos Policiais o que o homem estaria fazendo no poste, tendo em vista, que no local não houve interrupção de energia durante a madrugada.

Motoristas e alguns moradores da região se depararam com o corpo do homem pendurado no poste logo ao amanhecer.

A Polícia Civil irá investigar o caso. Uma equipe da Energisa foi ao local para desligar a rede de energia e os Bombeiros acionados para retirar o corpo do poste.

Por Portal SGC

