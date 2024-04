Um incidente peculiar ocorreu na madrugada deste domingo (14) na residência de um empresário localizada no bairro Pista, na cidade de Rio Branco. O homem foi encontrado sem vida dentro do seu veículo estacionado na garagem de sua casa. O vizinho, ao perceber a situação, imediatamente acionou a Polícia Militar, que por sua vez solicitou o serviço de atendimento móvel do Samu. No entanto, quando os médicos chegaram ao local, infelizmente nada puderam fazer, pois o homem já estava sem vida.

De acordo com informações fornecidas pela polícia, o corpo não apresentava marcas de tiros ou perfurações por faca. O nome do empresário ainda não foi divulgado. As autoridades presumem que a morte possa ter sido de causa natural, no entanto, todos os exames cadavéricos serão realizados pelo Instituto Médico Legal (IML) para esclarecer as circunstâncias do falecimento.

Por Acreonline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram