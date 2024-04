Duas partidas movimentaram a fase de classificação do Campeonato Estadual de Futsal Feminino nessa terça, 9, no ginásio Álvaro Dantas. Veneza e Calafate empataram por 3 a 3 e o Atlético empatou com Mônaco por 2 a 2.

Fecha dia 20

Segundo Marcelo Fontenele, um dos coordenadores do Estadual, a primeira fase do torneio será fechada no próximo dia 20.

“Vamos terminar a fase de classificação e na sequência teremos as partidas eliminatórias. A competição vai ficar ainda mais disputada”, avaliou Marcelo Fontenele.

PHD

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram