O União Brasil indicou o novo secretário de Saúde para a Prefeitura de Rio Branco. Informações divulgadas na imprensa confirmam que o médico Elíatian da Silva Nogueira, mais conhecido como Dr. Nogueira, será nomeado pelo prefeito Tião Bocalom.

A indicação foi feita pelo deputado federal Fábio Rueda, irmão do presidente nacional do União Brasil. Essa escolha é resultado das negociações entre o partido e o PL, sigla do prefeito Bocalom, em preparação para as eleições deste ano.

Além da Secretaria de Saúde, o União Brasil também terá influência na escolha do vice-prefeito na chapa de Bocalom. Dr. Nogueira substituirá Sheila Andrade, que deixou o cargo para concorrer nas eleições municipais da capital.

Por Aikon Vitor, da Folha do Acre

