No final da tarde desta terça-feira, um grave acidente ocorreu no km 8 da BR-364, próximo ao município de Sena Madureira. Segundo informações, o enfermeiro Marcos Queiroz, mais conhecido como “Bate Bico”, estava voltando de sua colônia quando tentou desviar de um buraco no meio da pista e acabou perdendo o controle da direção, colidindo o veículo com árvores e caindo em uma ribanceira.

os bombeiros foram acionados para a remoção do corpo. Confira as imagens:

Em nome do AcreOnline.net, expressamos nossos sinceros sentimentos de pesar aos familiares.

Por Acreonline.net

