É preocupante ver como a infraestrutura pode ser afetada por eventos climáticos intensos. No caso do rompimento do bueiro no ramal Cassirian km 25, em Sena Madureira, a comunidade fica isolada, o que é especialmente preocupante durante situações de emergência.

É positivo ver que os moradores estão se organizando e buscando soluções temporárias, como a ponte improvisada para permitir o tráfego de motocicletas. No entanto, é crucial que o poder público intervenha o mais rápido possível para resolver essa questão de forma definitiva, garantindo o acesso seguro e contínuo para todos os residentes.

As autoridades já estão tomando as devidas providencias para restaurar a conectividade do ramal e atender às necessidades da comunidade.