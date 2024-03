No dia de ontem, sábado (16) a Associação Sonere e a vereadora Ivoneide Bernardino deram início aos preparativos para a confecção dos vestidos das adolescentes que participam da 5ª edição do projeto social “Sonho de Menina – Sou Debutante”.

A vestimenta será produzida para que as meninas possam utilizar no grande baile de debutantes que encerrará o projeto com chave de ouro, em uma noite marcada por magia e encanto.

Vale lembrar que tanto o vestido, como os sapatos e maquiagem serão totalmente gratuitos. A ação visa deixar as meninas vestidas a caráter para o evento que promete parar a cidade.

A associação Sonere agradece a vereadora Ivoneide Bernardino pelo apoio, e a todos os parceiros em nome da vice-governadora Mailza Assis, do prefeito Mazinho

Serafim, do secretário Daniel Herculano, da deputada Meire Serafim, da Semulher, pela parceria.

ASCOM

