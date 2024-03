Um grave acidente envolvendo duas motocicletas ocorreu no Bairro Ferreira Silva, em Brasileia, no interior do Acre, resultando em sérias lesões para os envolvidos.

Lucas Pereira dos Santos, de 22 anos, teve fraturas graves, enquanto uma adolescente de 17 anos, que estava grávida, sofreu um trauma abdominal grave que resultou na perda do bebê.

Outro motociclista, Paulo Henrique Barbosa, de 18 anos, também ficou ferido, juntamente com uma adolescente de 15 anos.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas para hospitais locais e para o Pronto-Socorro de Rio Branco para procedimentos cirúrgicos devido à gravidade dos ferimentos. A Polícia Civil realizou os procedimentos periciais relacionados ao acidente.

Por AcreOnline.net

