Um grupo de pelo menos 40 motoristas de aplicativo fecharam a BR-364, trecho do Bujari, distante 25 km de Rio Branco, por volta das 6h da manhã desta segunda-feira (18). Os manifestantes pediam melhorias na via e solicitavam que um representante do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) estivesse no local. Uma fila de veículos aguardava no local para passar.

Por volta das 8h, o superintendente do DNIT, Ricardo Araújo, esteve na rodovia e negociou a abertura.

A rodovia estava totalmente interditada em uma extensão de aproximadamente 200 metros e não havia como fazer um desvio. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF-AC) esteve no local.

Por volta das 8h, o superintendente do DNIT foi ao ponto de interdição e conversou com os manifestantes. “A população tem razão porque foi colocado um pavimento, deu um erro na execução da capa asfáltica da empresa e nós condenamos. Aí criou-se aquela expectativa, quando eles viram começar a capa e parou, eles estavam querendo saber porque que parou”, explica.

Araújo diz que a empresa contratada para executar o serviço de pavimentação não fez o trabalho corretamente e, agora, durante a manifestação um novo acordo foi feito para que o serviço seja realizado. Desse modo, a via foi liberada.

“Uma empresa que ganhou a licitação fez, ficou ruim e nós não podíamos deixar. É um pavimento caro, tem uma qualidade, é pra ficar com uma excelência muito boa e a capa não podia ter ficado ruim. Condenamos e agora a empresa vai vir, conversei com a população, já falei com a empresa, pra que junto com a população eles resolvam e negociamos a abertura”, afirma o superintendente.

Por Hellen Monteiro, g1 AC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram