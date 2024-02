Embora seja um processo natural, o envelhecimento pode ser assustador para muitas pessoas, principalmente porque pode representar um fator de risco para diversas doenças.

A busca pela fonte da juventude fatura milhões em diversas indústrias — entre as quais se incluem a dos cosméticos, a farmacêutica e até a cinematográfica. No entanto, retardar a ação do tempo na aparência pode ser mais fácil do que você imagina, e a resposta não está em fórmulas mágicas, mas sim na alimentação.

Envelhecer bem exige esforços desde a juventude

Mas não é qualquer nem todo tipo de alimento. Os superalimentos — opções que fornecem muitos nutrientes diferentes e são de baixa caloria — são aqueles que podem ajudar a retardar esse processo. Restringindo ainda mais esse grupo, alguns itens específicos contêm nutrientes relacionados à desaceleração do envelhecimento.

“Algumas de nossas necessidades nutricionais podem mudar à medida que envelhecemos; portanto, incluir alguns superalimentos específicos na dieta pode ajudar as pessoas a terem uma vida saudável à medida que envelhecem”, explicou a nutricionista Lauren Manaker ao portal Eat This.

A seguir, confira uma seleção de superalimentos que ajudam a retardar o envelhecimento após os 40 anos.

1 – Mirtilos

O mirtilo possui nutrientes que beneficiam o organismo

Também em entrevista ao portal, a especialista Mary Sabat explica que os mirtilos são repletos de antioxidantes chamados flavonoides, que ajudam a combater o estresse oxidativo e a inflamação, dois dos principais contribuintes para o envelhecimento.

O consumo da fruta contribui para a saúde do cérebro, retarda o envelhecimento cognitivo, previne a demência, a doença de Alzheimer e o declínio cognitivo relacionado à idade

2 – Morangos

Rico em vitamina C e em ácido fólico, o morango combate o acúmulo de colesterol ruim

Os morangos sâo uma ótima fonte de vitamina C. De acordo com uma pesquisa publicada no Journal of Alzheimer’s Disease, esse nutriente pode frear o declínio cognitivo relacionado à idade.

Outro estudo mostra que comer frutas vermelhas mais de duas vezes por semana pode atrasar o envelhecimento cognitivo em até 2,5 anos.

3 – Abacate

Abacate traz muitos benefícios para o organismo

O fruto é um dos melhores superalimentos para a pele. De acordo com Sabat, o abacate é rico em gorduras saudáveis, principalmente gorduras monoinsaturadas, que ajudam a nutrir a pele e a reduzir a inflamação e, por isso, promove uma aparência mais jovem

4 – Amêndoas

Amêndoas são fonte tanto de fósforo como de potássio

Rico em vitamina E, esse superalimento tem ação antioxidante que ajuda a proteger a pele dos danos UV e promove a reparação e regeneração da pele. Um estudo publicado na Phytotherapy Research mostrou que mulheres na pós-menopausa que consumiram amêndoas como lanche diário observaram, em média, maior redução no tamanho e na intensidade das rugas na pele.

5 – Romã

As especialistas em nutrição ressaltaram os benefícios da fruta

Como um ótimo antioxidante, essa fruta tem sido associada à redução dos fatores de risco de doenças cardíacas, à melhora da saúde e da cognição do cérebro e à proteção da pele no processo de envelhecimento. Além de reduzir a inflamação, as romãs protegem dos raios UV, promovem a produção de colágeno e melhoram a textura e a elasticidade da pele.

por Andressa Reis, Claudia Meireles – METRÓPOLES

