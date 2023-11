Serão definidas neste sábado, 25, a partir das 14h30, no Florestão, as semifinais do Campeonato Estadual Sub-13. Saúde e Lazer enfrenta a Chapecoense no primeiro jogo e na sequência os duelos são: Santa Cruz x Xavier Maia/Fênix; Galvez x São Francisco e Recriança x Belo Jardim.

Santa Cruz e Galvez favoritos

Santa Cruz e Galvez entram nos confrontos contra Xavier Maia/Fênix e São Francisco como favoritos. As outras partidas prometem disputas mais equilibradas.

Sem vantagem

O regulamento do Estadual Sub-13 segue o mesmo para a reta final. Se os jogos terminarem empatados, os semifinalistas serão definidos nas cobranças de penalidades.

Por PHD Esporte Clube

Foto Manoel Façanha

