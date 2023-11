O edital, publicado no Diário Oficial da União, contempla as carreiras de analista administrativo e analista em infraestrutura, ambas de nível superior

Mais uma oportunidade foi aberta para aqueles que desejam seguir carreira no serviço público. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) publicou edital de novo concurso público com a oferta de 100 vagas, além de cadastro reserva, para carreiras de nível superior. O edital foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (24/11).

As oportunidades são divididas da seguinte maneira: 50 vagas para analista administrativo (administrativo, contabilidade e tecnologia da informação) e 50 vagas para analista em infraestrutura de transportes (engenharia civil).

Os candidatos serão avaliados em duas etapas, sendo a primeira composta por prova objetiva e prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, e avaliação de títulos, de caráter classificatório; e a segunda por curso de formação profissional, de caráter eliminatório.

Organizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), o certame terá provas em todas as capitais do país, com exceção da avaliação de títulos, que será virtual, e o curso de formação, que ocorrerá presencialmente em Brasília.

Os aprovados e nomeados na seleção receberão salários iniciais de R$ 10.294,38 (analista administrativo) e R$ 12.812,66 (analista em infraestrutura). Ambas as carreiras trabalharão durante 40 horas semanais.

Requisitos

Administrativo: diploma de conclusão de curso superior em qualquer área, em nível de graduação, devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Contabilidade: diploma de conclusão de curso superior em ciências contábeis, em nível de graduação, devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Tecnologia da informação: diploma de conclusão de curso superior em tecnologia da informação, em nível de graduação, devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

