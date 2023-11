Brasileiro provocou argentinos dizendo que eles eram covardes, e camisa 10 falou sobre título mundial. Rodrygo e Messi discutiram duas vezes

Além das brigas generalizadas na arquibancada antes do clássico entre Brasil e Argentina, o clima de tensão também se estendeu ao campo. Antes da bola rolar e com o jogo já iniciado, Rodrygo e Messi discutiram e trocaram insultos. E nesta quarta-feira, a imprensa argentina revelou o teor das ofensas.

Segundo a “TyC Sports”, aos sete minutos, quando Rodrigo de Paul recebia atendimento, Messi rebateu provocação de Rodrygo. O brasileiro teria ofendido o time albiceleste após ameaçarem não jogar, dizendo que eles eram “cagões” – algo como covardia.

“Por que somos cagões se somos campeões do mundo?”, retrucou Messi, em leitura labial feita pela imprensa vizinha.

Esta, porém, foi a segunda discussão de Messi com Rodrygo. Quando a Argentina voltou dos vestiários antes do começo da partida, o brasileiro foi falar com De Paul, e Messi chegou perto. Neste diálogo, contudo, os dois colocaram as mãos sobre a boca para que não fosse possível fazer a leitura labial. O camisa 10 argentino chegou a segurar o ex-Santos pela nuca, mas outros atletas apartaram a situação na sequência.

A Seleção Brasileira perdeu pela primeira vez na história das Eliminatórias Sul-Americanas jogando em casa. Nesta edição do torneio, são quatro jogos sem vencer de maneira consecutiva, send0 três derrotas nas últimas três partidas.

Com a vitória, a Argentina segue na liderança das Eliminatórias, agora com 15 pontos. O Brasil, porém, está em sexto, com apenas sete pontos conquistados. As duas seleções agora só voltam a campo em março de 2024, na próxima Data-Fifa.

