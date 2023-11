Obra ocorrerá graças aos R$ 18,7 milhões em emendas que o senador Alan Rick destinou ainda quando deputado federal

O senador Alan Rick (União Brasil) comemorou a assinatura da Ordem de Serviço para a construção do Viaduto no cruzamento da Avenida Getúlio Vargas com a Avenida Ceará. O governo do estado anunciou a assinatura nesta quarta-feira, 22. A obra será custeada com emenda do senador Alan Rick, destinada em 2020, no valor de R$ 18,7 milhões e contrapartida do governo de R$ 4 milhões.

“Muito feliz com mais esse passo. Nossa emenda virando obra e emprego. E, quando tudo estiver pronto, o trânsito da nossa capital ficará melhor. Estamos pensando no Acre que queremos e trabalhando para melhorar a vida da nossa população. Menos tempo no trânsito é mais qualidade de vida” – disse o senador.

Segundo a Seop, as obras gerarão mais de 300 postos de trabalho diretos durante todo o processo de construção do viaduto e dos corredores de ônibus, fortalecendo a economia do estado e beneficiando toda a população de Rio Branco.

Nesta primeira etapa, a Secretaria de Obras Públicas (Seop), comandada pelo engenheiro civil Ítalo Lopes, conduzirá as demolições e afastamentos dos prédios que estão na área de interferência do viaduto e do alargamento de faixas da Avenida Ceará até a Quarta Ponte.

O secretário explicou que a obra ocorrerá em duas etapas. “Nesse primeiro momento, de realização das demolições e afastamentos, a população não deve ter problemas de tráfego, pois ocorrerão apenas dentro da área das edificações. E o viaduto, em si, será erguido no verão para reduzir os transtornos” – afirmou.

