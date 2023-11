A Região Norte do Brasil está prestes a receber um sistema meteorológico que promete trazer mudanças significativas no clima. De acordo com as últimas previsões, a chuva será protagonista em alguns estados, com destaque para o Amazonas, Acre, Rondônia e sul de Roraima, onde os acumulados podem ultrapassar os 80 milímetros.

Na capital Rio Branco o tempo segue nublado com temperaturas que variam de 23°c a 34°c e possibilidade de fortes chuvas.

Essa precipitação intensa não vem sozinha, alertam os meteorologistas. Acompanhada de raios, rajadas de vento e trovoadas, a chuva pode impactar as atividades cotidianas nessas localidades. Portanto, a população é orientada a ficar atenta às atualizações e tomar precauções necessárias para evitar transtornos.

Para as demais áreas da Região Norte, a previsão indica predomínio de tempo seco, sem chuva à vista. Essas áreas, destacadas em tons azuis no mapa meteorológico, podem esperar dias ensolarados e sem precipitações significativas.

