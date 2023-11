Começa nesta segunda, 20, a partir das 14h30, no Florestão, a fase de oitavas de final do Campeonato Estadual Sub-13. As partidas são eliminatórias e se terminarem empatadas no tempo normal, os classificados serão definidos nas cobranças de penalidades.

Flamengo e Santa Cruz

A Escolinha do Flamengo e o Santa Cruz são favoritos nos duelos contra Esporte e Saúde e AFEX.

“Estamos trabalhando forte para tentar a conquista do título. Vamos ter um jogo complicado e o favoritismo fica fora de campo”, comentou o técnico do Santa Cruz, Maydenson Costa.

Jogos

Esporte e Saúde x Flamengo

PSG x Chapecoense

AFEX x Santa Cruz

Xavier Maia/Fênix x Acre Esporte

