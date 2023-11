Equipes do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) e do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM), escalados na “Operação Proclamação”, apreenderam na tarde do último domingo, 19, mais de cinco quilos drogas na Rua Primeiro de Agosto, no bairro Placas. Um homem de 48 anos foi preso, durante abordagem em barreira policial.

Os militares se encontravam na blitz, quando um condutor em uma motocicleta CG 160 Fan ao notar a presença policial tentou se evadir em sentido contrário. A guarnição conseguiu proceder a abordagem e encontrou no interior de uma mochila cinco pacotes de maconha, totalizando 5 quilos e 205 gramas de maconha. O homem disse que a droga seria transportada para o Bairro Universitário.

O condutor recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), para serem tomadas as medidas pertinentes ao caso.

Assessoria de Comunicação da PMAC

