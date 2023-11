Uma quadrilha foi presa na noite de domingo (19) enquanto roubava a casa da atriz Bruna Lombardi na região do Morumbi, na zona sul de São Paulo.

Três suspeitos foram detidos e encaminhados para a delegacia.

A Polícia Militar foi acionada por vizinhos após uma movimentação suspeita na frente do imóvel.

Ao chegarem ao local, os agentes se dirigiram a um carro azul estacionado. Um homem estava dentro do veículo, no banco do motorista. Ele confessou participação no roubo e revelou que estava armado.

O endereço foi cercado. Dois outros integrantes do grupo tentaram fugir com um carro da família, com joias, bolsas, óculos e roupas de marca, pelo portão da garagem.

Ao verem os agentes da PM, no entanto, a dupla então voltou para a casa e tentou fugir pulando os muros das residências vizinhas, mas foram detidos e os objetos, recuperados.

O caso foi registrado no 34° DP (Vila Sônia).

R7

