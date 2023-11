No dia 17 de novembro, o Mercantil Juliana, em Cruzeiro do Sul, foi cenário de uma tentativa de latrocínio, resultando no ferimento do proprietário por um disparo de arma de fogo.

Apesar da gravidade, a vítima foi levada ao Hospital do Juruá e está fora de perigo.

As unidades Nepatri e Draco Denarc da Polícia Civil reagiram , utilizando imagens das câmeras de segurança para identificar e prender em flagrante L.A.S, de 23 anos, no dia seguinte.

Em uma reviravolta rápida, as investigações levaram à captura do comparsa, F.H.R.L, de 21 anos.

Por AcreOnline.net

