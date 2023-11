O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da Promotoria de Justiça Especializada de Controle Externo da Atividade Policial, instaurou um procedimento para acompanhar as investigações da conduta de um policial militar que aparece em vídeo agredindo um jovem no município de Capixaba.

Nas imagens divulgadas na imprensa local, durante uma abordagem, o policial militar derruba o jovem com um chute e, posteriormente, mesmo com o homem caído no chão, o agride com tapa no rosto. Dado o envolvimento de um militar no incidente, o acompanhamento do caso ficará a cargo da Promotoria Especializada, instalada em Rio Branco.

O procedimento, assinado pela promotora Maria Fátima Teixeira, visa garantir a transparência e a adequada apuração dos fatos, assegurando que a conduta do policial seja devidamente avaliada dentro dos parâmetros legais.

A Promotoria também solicitou ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT) do MPAC que realize diligências na comarca de Capixaba, a fim de verificar a existência de outras evidências, como vídeos de outras câmeras de segurança, testemunhas diretas do incidente e seus contatos para possíveis oitivas por videoconferência.

Por Agência de Notícias do MPAC

