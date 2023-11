A Equipe do Tátio do 2° Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) prendeu um homem por tráfico de drogas na noite dessa quarta-feira, 1º de novembro, na travessa Flávio Batista, bairro Triângulo.

Os militares foram acionados pelo Centro de Operações Policiais Militar (Copom) para reailzar uma averiguação de possível ponto de venda de entorpecentes, onde havia sido repassada as características do local e do autor.

Chegando ao local, foram constatadas as características do autor e local da venda, ao ver a aproximação da Polícia Militar, o autor tentou joga uma sacola plástica que estava em seu poder, porém, a guarnição conseguiu encontrar e, ao verificarem o conteúdo dentro da sacola foi encontrada uma certa quantidade de substância, aparentando maconha.

Diante do flagrante, a equipe encontrou mais 16 invólucros plásticos pequenos de substância aparentando cocaína, além de balança de precisão, dinheiro possivelmente oriundo da venda da droga e efetuou a prisão do autor, que foi conduzido a Delegacia de Flagrantes (Defla) juntamente com a droga para medidas cabíveis.

Por Assessoria

