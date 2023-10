Para enviar lances eletrônicos é necessário realizar um cadastro no site da leiloeira

O cronograma de leilões judiciais se inicia no dia 3 de novembro com a venda pública da Comarca de Brasiléia, Feijó, e das 1ª e 4ª Vara Cível de Rio Branco. Em Brasiléia, está sendo reofertada uma moto e um lote composto de um aspirador, compressor e bomba de lavar carro.

Há ainda um prédio comercial no bairro Nair Araújo e uma bicicleta em Feijó. Já em Rio Branco, os itens disponíveis são um terreno na Estrada Alberto Torres, uma edificação no Conjunto Nova Esperança, um lote composto com dois tachos elétricos, balcão de frios, máquina de suco, batedeira industrial e uma estufa elétrica para salgados.

No dia 6, encerra-se o leilão da Vara Cível de Capixaba, em que há um micro-ônibus e o da Vara Única de Assis Brasil com um carro. Os veículos podem ser parcelados em até seis vezes, desde que seja haja o pagamento de uma entrada com 25% do valor da avaliação do bem.

No mesmo dia também se encerra a oportunidade de arrematar um imóvel situado na BR 317, da Vara Única de Capixaba. Neste caso, o parcelamento pode ser em até 30 vezes, mas também com uma entrada de 25% do valor. As propostas podem ser efetuadas no site da leiloeira.

Os dois últimos leilões de novembro ocorrem no dia 10 e 29, sendo da Vara Única de Epitaciolândia com um sítio na BR 317 e da Vara Cível de Senador Guiomard com uma moto.

Por Miriane Teles | Comunicação TJAC

