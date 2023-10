Adriana de Araújo Orué, de 34 anos, foi ferida a golpe de faca na tarde do última domingo, 29, dentro de uma residência situada na Avenida Sabiá, Conjunto Universitário, em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Adriana estava em casa quando o seu ex-marido invadiu o local e começaram uma discussão. O agressor tomou posse de uma faca e desferiu quatro golpes que atingiram a vítima, na cabeça, costas e duas perfurações no abdômen. Após a ação, o autor do crime fugiu do local.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Adriana ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável, porém o quadro clínico da paciente pode se agravar devido as duas perfurações no abdômen.

Policiais Militares estiveram no local do crime, colheram as características do ex-marido de Adriana e em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-lo, mas ele não foi encontrado.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Davi Sahid-ac24horas

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram