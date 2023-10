Em Sena Madureira, a senhora Raimunda Barroso, moradora do bairro Cidade Nova, está fazendo um apelo emocionado à comunidade. O motivo é a busca desesperada por seu querido gato de estimação, que desapareceu recentemente e deixou seu marido em um estado de profunda tristeza.

Qualquer informação ou pista que possa levar ao paradeiro do felino é extremamente valiosa. Se você viu o gato ou descobriu algo sobre seu paradeiro, entre em contato com Raimunda Barroso no bairro Cidade Nova o mais rápido possível.

Confira o vídeo:

Por AcreOnline.net

