O governo do Acre está empenhado em revitalizar e restaurar espaços públicos no centro de Rio Branco, proporcionando à população local e aos visitantes uma experiência mais agradável e segura. Ao longo desta semana, as praças Povos da Floresta, Eurico Dutra e dos Seringueiros passam por uma série de melhorias que incluem iluminação, reparo de bancos, limpeza de fontes, pinturas, paisagismo e instalação de placas de identificação.

Lívio Veras, diretor do Acreprevidência, destacou a importância do projeto: “Esse é um trabalho idealizado pela Secretaria de Governo na busca da valorização desse espaço tão especial do centro da nossa capital, promovendo um ambiente agradável e mais seguro para a população transitar e desfrutar ao ar livre”.

A restauração dos espaços públicos não seria possível sem a colaboração de diversas secretarias e autarquias, cada uma contribuindo em sua área de atuação.

A Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), por exemplo, desempenha um papel fundamental na organização e apoio técnico das reestruturações.



A arquiteta Nathália Menezes, servidora do Estado e cidadã acreana, enfatizou a importância da ação: “Precisamos valorizar esses espaços recreativos e culturais, exaltando as virtudes da nossa cidade. Essa é uma rota estratégica para o turismo, com o Palácio Rio Branco bem no meio, próximo do recém inaugurado Museu dos Povos Acreanos, os quais contam a história do Acre”.

A restauração desses espaços públicos não apenas melhora a qualidade de vida dos habitantes de Rio Branco, mas também contribui para fortalecer a cultura e o turismo no estado do Acre, tornando a capital um local mais convidativo e acolhedor para todos.

Com o esforço conjunto das instituições, a população acreana poderá desfrutar de ambientes públicos revitalizados que refletem o orgulho e a identidade do estado.

Por Carlos Alexandre Agência de Noticias do Acre

Fotos Carlos Alexandre/Secom

