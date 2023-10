O fato aconteceu na manhã deste sábado (28), na Travessa Sul, no conjunto Tucumã, próximo ao Pinicão do bairro, em Rio Branco. Segundo informações, uma criança de 9 anos, transitava em sua bicicleta, quando um veículo não identificado, fechou o garoto, o que fez com que ele caísse, na queda, o guidom da bicicleta entrou na virilha da criança, causando um ferimento profundo.

Populares que passavam pelo local, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que a princípio enviou uma viatura de suporte básico, devido à gravidade do ferimento, os paramédicos solicitaram apoio a vtr 01 de suporte avançado.

Todos os procedimentos foram realizados no local, a criança foi estabilizada e encaminhada para o pronto socorro da capital.

A medida plantonista do SAMU, Dra. Letícia, informou a equipe de reportagem do ContilNet, que o paciente perdeu muito sangue, a perfuração teria sido profunda, porém, ele estava lúcido e orientado, foi entregue a equipe do trauma do PS para maiores avaliações.

Segundo informações, o condutor do veículo não prestou socorro à vítima e se evadiu do local.

Por ContilNet

