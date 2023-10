A vítima teria agredido fisicamente a mãe do líder de uma facção criminosa, que é foragido da Justiça, mas que mantém a liderança no crime em Feijó

O crime aconteceu na noite da sexta-feira, 27, no bairro Conquista, no município de Feijó, no interior do Acre.

A vítima Antônio Israel Ferreira Lima, de 39 anos, foi executado a tiros dentro da própria casa, após ser invadida por dois homens, um deles encapuzado, que segundo informações da esposa da vítima chegaram chamando por Antônio na porta de casa.

Ao ouvir chamarem pelo marido, a mulher respondeu que ele não estava em casa, mesmo assim os criminosos forçaram a porta invadiram no exato momento em que Antônio saia do quarto e ao chegar na sala foi atingido com os tiros efetuados, sendo que um deles atingiu o peito da vítima que morreu no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas ao chegar a vítima já estava morta.

Segundo informações da polícia, o crime estaria relacionado a uma situação de vingança.

A vítima teria agredido fisicamente a mãe do líder de uma facção criminosa, que é foragido da Justiça, mas que mantém a liderança no crime em Feijó.

Ao ficar sabendo que a mãe teria sido agredida por Lima, o faccionado ordenou aos subordinado que matassem Antônio, cujo ordem foi cumprida.

A Polícia tenta agora descobrir que são os executores do crime.

Por A Gazeta do Acre

