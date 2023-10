Sob céu nublado, com clima ameno e agradável, foi dada a largada para a 10ª Corrida do Servidor Público, realizada pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), na manhã deste sábado, 28, em frente ao Palácio Rio Branco, na capital acreana.

Cerca de 500 inscritos fizeram os percursos de 3 km e 5 km pelas ruas do Segundo Distrito e retornaram pela Ponte Sebastião Dantas, a Ponte de Concreto, até a chegada, no Palácio.

Esse ano o evento contou com a presença do governador Gladson Cameli que, aos sorrisos e abraços, chegou cumprimentando e incentivando a todos: “Eu parabenizo a todos os servidores do Estado, e aos da Prefeitura também, e lembro que saúde é vida. Então vamos correr!”, animando todos os presentes.



Estiveram presentes e participaram da corrida o secretário de Governo, Alysson Bestene; o secretário adjunto da Secretaria de Estado de Governo (Segov), Luiz Calixto; secretário de Administração, Paulo Roberto Correia; da Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan), Ricardo Brandão; da Secretaria de Obras Públicas (Seop), Ítalo Lopes; secretário de Estado de Habitação e Urbanismo do Acre (Sehurb), Egleuson Santiago, e o deputado federal coronel Ulysses Araújo.

Após a corrida

Com 35 minutos, o governador Gladson atravessou a linha de chegada. Eufórico, o gestor agradeceu a todos os servidores públicos do estado, principalmente para aqueles que participaram da corrida. “Estou muito grato por participar e prestigiar um evento que reuniu tantos servidores e que me incentiva a praticar esportes, melhorar o condicionamento, para que possamos vencer os desafios da vida, pois esporte é saúde, esporte é vida!”, concluiu o gestor.

O titular da Secretaria de Administração, Paulo Roberto Correia, afirma que a 10ª Corrida foi uma experiência maravilhosa. O representante da secretaria que organizou o evento lembrou que, na semana passada, ocorreu a 2ª edição da Corrida do Servidor em Cruzeiro do Sul, e ressaltou a importância do esporte físico: “Essa corrida é importante para a saúde e principalmente para comemorar o Dia do Servidor. Então, em nome do governador, com felicidade, parabenizamos todos os servidores”, enfatiza.

Mairene do Nascimento Braga foi a grande vencedora do circuito de 3 km. Lotada na Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), ela expressou felicidade por reencontrar colegas de outras secretarias e por vencer: “Foi uma experiência muito boa, hoje a gente pode encontrar colegas de outras secretarias e de várias outras pessoas que vieram aqui com um propósito comum, então é muito gratificante poder participar desse momento!”, celebra a servidora.

“A atividade física é essencial e o governo do Estado está de parabéns por esse evento, muito bem organizado, que possibilitou todo mundo correr bem, com tranquilidade e privilegiando a saúde”, celebrou o grande vencedor da corrida no circuito de 5 km, o policial militar Jefferson Pereira da Silva, o P. Silva.

Pódio das Corridas

Circuito até 3 km

Masculino

1° Lugar: Ivan Pablo

2° Lugar: Jandris Rodrigues

3° Lugar: Herlandio de Araújo

4° Lugar: Luciano Trindade

5° Lugar: David Duarte

Feminino

1° Lugar: Mairene Braga

2° Lugar: Vânia da Silva

3° Lugar: Fabiana da Silva

4° Lugar: Penélope da Costa

5° Lugar: Elisangela Brasil

Circuito até 5 km

Masculino

1° Lugar: Jefferson Pereira

2° Lugar: Fagner Dourado

3° Lugar: Jeferson Ramos

4° Lugar: Manoel Rairlando

5° Lugar: Francisco Edevaldo

Feminino

1° Lugar: Laura Mamed

2° Lugar: Vânia Nonata

3° Lugar: Claudia Pinho

4° Lugar: Lizeth Tavares

5° Lugar: Marilena Moreira

Por Miguel França Agência de Noticias do Acre

Fotos: José Caminha/Secom

