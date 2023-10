Descubra quem detém o título de país mais rico do mundo em 2023. Os EUA recuperaram a liderança, superando a China em patrimônio líquido.

A pergunta milenar sobre qual nação detém o título de “país mais rico” do mundo é algo que nunca deixa de intrigar. A dinâmica da riqueza global está sempre mudando, influenciada por uma infinidade de fatores, desde políticas econômicas até avanços tecnológicos. Então, para onde aponta o pêndulo hoje?

Historicamente, os EUA têm sido um forte concorrente para o primeiro lugar na lista dos países mais ricos. No entanto, em 2021, houve uma reviravolta surpreendente. A China, com seu rápido crescimento econômico, ultrapassou os EUA e reivindicou o título de nação mais rica do mundo em patrimônio líquido. A ascensão impressionante do valor da China de 7 trilhões de dólares em 2000 para impressionantes 120 trilhões de dólares em 2020 é um testemunho do poder econômico do país. Enquanto isso, os EUA, embora crescendo de forma constante, alcançaram um patrimônio líquido de quase 90 trilhões de dólares, ficando um pouco atrás da posição líder.

Agora, você pode se perguntar, o que catalisou a meteórica ascensão da China? Muitos especialistas acreditam que a ascensão da China ao topo foi impulsionada após se tornar membro da Organização Mundial do Comércio (OMC). A OMC desempenha um papel fundamental no comércio global, estabelecendo as regras do jogo e garantindo que sejam seguidas. Países membros, como a China, colhem os benefícios de regulamentações comerciais claras e acesso a mercados em expansão.

No entanto, é essencial entender que a distribuição de riqueza dentro desses gigantes econômicos não é tão otimista quanto os números sugerem. Tanto na China quanto nos EUA, uma parte significativa da riqueza – mais de dois terços, para ser preciso – é detida por apenas 10% das famílias. Essa disparidade de riqueza reflete uma tendência global em que os ricos continuam a enriquecer e a lacuna de renda se amplia.

Mas avançando um pouco, dois anos após 2021, o equilíbrio mudou novamente na lista dos países mais ricos? Curiosamente, sim. Segundo dados recentes da Global Citizen Solutions, os EUA recuperaram seu trono, ostentando um patrimônio líquido impressionante de 145,8 trilhões de dólares. A China, embora ainda seja uma jogadora significativa, agora fica atrás.

No entanto, se mudarmos nosso foco do patrimônio líquido para o Produto Interno Bruto (PIB) per capita, a paisagem muda dramaticamente. Aqui, Luxemburgo surge como líder inesperado com um PIB per capita de 127.673 dólares. Logo atrás estão países como Irlanda, Noruega e Suíça.

Em conclusão, o título de “país mais rico” não é definitivo. É um reconhecimento dinâmico que muda com os ventos econômicos globais. Seja os EUA, a China ou um azarão como Luxemburgo liderando o grupo, uma coisa permanece certa: a corrida pela supremacia econômica é uma maratona, não um sprint. E enquanto continuamos a observar, que o melhor país prevaleça!

Por Lucas R.

