A Prefeitura da capital por meio do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), oficializou nesta sexta-feira, 22, a posse de 190 profissionais classificados no processo simplificado do Saerb em mais de 40 cargos distribuídos entre ensino fundamental, médio e superior.

Segundo o diretor-presidente do Saerb, Enoque Pereira, essa convocação é positiva tendo em vista que isso vai somar para que a autarquia possa oferecer um serviço de boa qualidade à população.

“O Saerb, desde a reversão, vem se preocupando com um serviço de melhor qualidade e nós temos vários setores, desde a captação, tratamento e distribuição, a parte burocrática do próprio Saerb em si. Então, nós tínhamos vários servidores pela terceirizada, era uma empresa que nos custa caro mantê-la e então alinhamos fazer esse seletivo até que saia o concurso efetivo”.

Para Alexandre Barreto, que ficou em primeiro lugar na classificação do cargo de administrador no Processo Seletivo Simplificado, é com muita alegria que assume esse posto.

“Pra mim foi ao mesmo tempo, uma surpresa e a concretização de uma vontade grande em participar do serviço público. Nós sabemos que a gestão dessa prefeitura está dando um grande passo pro trabalho e dignidade e, para mim, que já sou administrador e agora entrar na Diretoria de Planejamento está sendo muito gratificante, o Brasil está passando por uma modernização no serviço público. Tenho certeza que a Prefeitura de Rio Branco está alinhada com isso”.

O prefeito da capital também esteve presente nesse momento e aproveitou para parabenizar os convocados, que agora fazem parte do quadro de servidores provisórios do município.

“Eu acho muito importante esse trabalho que vem sendo feito pelo Saerb. Ele está sempre se renovando. É uma empresa que vai nos orgulhar com certeza daqui a um tempo e que nós teremos água nessa cidade e ainda precisamos bastante desses profissionais para manter as redes funcionando e, consequentemente, água na cidade”.

Por Assessoria

