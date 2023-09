Este será o último lote de pagamentos de restituições

Está ansioso em saber quando vai sair a grana da restituição do Imposto de Renda? Pois saiba que a Receita Federal já liberou 4 dos 5 lotes de restituição do Imposto de Renda 2023. Portanto, resta apenas um último lote para liberar. A consulta tem previsão de ocorrer na próxima semana, no dia 22, uma semana antes dos pagamentos. O pagamento só vai cair nas contas no dia 29 de setembro.

De acordo com informações da Receita, mais de 4 milhões de contribuintes são contemplados e somam cerca de R$ 7,5 bilhões em pagamentos — o maior valor já pago pelo Fisco em um lote de restituição na história.

Para a consulta simples, é necessário informar o CPF, ano da declaração (2022) e a data de nascimento. Caso identifique alguma pendência, o contribuinte pode retificar a declaração, ou seja, corrigir as informações que porventura estejam equivocadas.

Como consultar a restituição?

Para consultar se vai receber a restituição no próximo lote, basta acessar o site da Receita Federal (www.gov.br/receitafederal), clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar a Restituição”. Também é possível conferir pelo aplicativo da Receita para tablets e smartphones.

Caso o contribuinte queira mais informações, é possível, por meio do portal e-CAC, saber o status de sua declaração, descobrir se ficou alguma pendência ou se sua declaração caiu na chamada “malha fina”. Também é possível fazer a correção de eventuais erros encontrados.

As restituições de declarações que apresentam inconsistências são liberadas apenas depois de corrigidas pelo contribuinte, ou após o mesmo apresentar comprovação de que a declaração está correta.

O pagamento é realizado diretamente na conta bancária informada na declaração do IR, de forma direta ou por indicação de chave Pix.

O que é a restituição do Imposto de Renda?

A Receita Federal fica responsável em realizar um cálculo para verificar se o contribuinte pagou a quantidade de imposto necessária ao Fisco. A análise leva em consideração os ganhos e despesas do mesmo.

Quando é constatado que o contribuinte pagou um valor menor do que é devido, ele precisa pagar a diferença à Receita. Já quando ele paga mais imposto do que o necessário, tem saldo a ser devolvido e pode resgatá-lo. A isso é chamado de restituição.

Próximo lote de pagamento

O próximo e último depósito da restituição do Imposto de Renda será no dia 29 de setembro. Ao todo, são cinco lotes de pagamentos. Veja o calendário da restituição do IR 2023:

1º lote: 31/05 (já pago);

2º lote: 30/06 (já pago);

3º lote: 29/07 (já pago);

4º lote: 31/08 (já pago);

5º lote: 29/09 (a pagar).

