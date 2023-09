Em uma operação conjunta da Polícia Civil do Acre (PCAC) por meio da Delegacia de Combate ao Narcotráfico (Denarc), juntamente com o núcleo de Cruzeiro do Sul, que contou com o apoio do 6° batalhão da Polícia Militar, foi realizada com sucesso a apreensão de aproximadamente 18 kg de cocaína que estava sendo transportada em um veículo com destino a Rio Branco.

A ação é resultado de uma investigação colaborativa entre as equipes da capital e do interior da Denarc, que obtiveram informações sobre a chegada iminente de um veículo carregado com entorpecentes à cidade de Rio Branco.

No momento da abordagem, que ocorreu na região da Custódio Freire, os suspeitos tentaram fugir, levando o veículo a subir em uma calçada, onde acabou ficando atolado. No interior do automóvel, estavam três pessoas, das quais duas conseguiram escapar, enquanto uma foi presa em flagrante pelas autoridades.

A Polícia Civil do Acre mantém um canal aberto para denúncias, permitindo que os cidadãos utilizem o aplicativo WhatsApp para o envio de informações relevantes ou façam contato através do número (68) 99922-1111. Essa iniciativa visa fortalecer a colaboração da comunidade na luta contra o narcotráfico e outras atividades criminosas, contribuindo para a segurança pública do estado.

Por Assessoria/ PCAC

