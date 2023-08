A turma especial do curso superior de Tecnologia em Agroecologia ofertado pelo campus Cruzeiro do Sul do Instituto Federal do Acre (Ifac), no município de Santa Rosa do Purus, teve sua aula inaugural realizada nesta quinta-feira (17.08). O evento ocorreu na Escola Municipal Dr. Celso Cosme Salgado e contou a participação dos 40 alunos, dos quais 12 indígenas residentes no município.

A aula inaugural foi ministrada pela reitora Rosana Cavalcante dos Santos, que entregou dois exemplares do livro “Feijões do Juruá”, de sua autoria, aos alunos Sâmia dos Santos Silva e Teófilo Kaxinawá, que representaram a turma na mesa diretiva da cerimônia.

Ofertado no município que tem 70% da sua população formada por indígenas das etnias Kulina, Jaminawá e Kaxinawá, o processo seletivo em Santa Rosa do Purus ocorreu por meio de aplicação de prova, cuja redação teve como título “Desafios para a inserção de indígenas na política brasileira”, tema de grande importância social, alinhado à realidade vivenciada pela população do município.

A turma especial em Santa Rosa do Purus é fruto do Projeto Ifac Itinerante, que tem como objetivo expandir a Educação Profissional e Tecnológica aos municípios que não possuem campus do Ifac. A turma do município é vinculada, pedagogicamente, ao campus Cruzeiro do Sul, que certificará os concluintes.

O curso é realizado através de parceria entre o Ifac e a Prefeitura de Santa Rosa do Purus, e recebeu o apoio do senador Sérgio Petecão que, por meio de emenda parlamentar, destinou os recursos necessários à execução do curso. O currículo do curso foi adaptado, pedagogicamente, em formato que atende à realidade local, priorizando o desenvolvimento modular das disciplinas, com carga horária presencial e à distância, com previsão de encerramento em dezembro de 2025 .

A aula inaugural contou com a presença da reitora Rosana Cavalcante dos Santos; do prefeito Tamir Sá; do senador Sérgio Petecão; do diretor-geral do campus Cruzeiro do Sul, Braulio de Medeiros Gonçalves; da vereadora Meire de Lima de Araújo, autora da indicação para a realização do curso no município; do secretário municipal de Educação, Francisco Eronildes; vereadores, lideranças e autoridades do município, além dos alunos e seus familiares.

Importância do curso para o município – Reitora do Ifac, Rosana Cavalcante dos Santos, destacou a persistência da vereadora Meire Araújo, da Câmara Municipal e do prefeito Tamir Sá, que entenderam a importância da educação transformadora e desejou que os alunos participantes do curso possam fazer a transformação que o município precisa. “Sabemos o quanto é difícil realizar um curso fora da sede do campus, devido as várias ações que envolvem, como transporte, deslocamento de docentes, documentação, e não apenas a questão financeira”.

Rosana Cavalcante disse, ainda, que o apoio de todos e a emenda do senador Sérgio Petecão viabilizaram a realização da turma especial no município. “Conseguimos superar estas barreiras e agora o Ifac traz, para Santa Rosa do Purus, o mesmo curso que é ofertado nos nossos campi, com a mesma qualidade. O Ifac tem transformado a vida de muitas pessoas e, não tenham dúvida que todos os alunos deste curso abrirão as portas para outros que virão, e irão transformar a vida deste município”.



O autor da emenda parlamentar que garantiu recursos para a realização do curso, o senador Sérgio Petecão disse que investir em educação dos jovens é investir no futuro do Estado. “Confesso que fiquei honrado e feliz pelo convite, pois estamos investindo R$ 1,6 milhão ao longo de quatro anos para a realização desse curso. Os recursos são provenientes de minhas emendas individuais para a realização desse importante projeto de educação que, com certeza, vai se tornar um marco importante para a juventude acreana, que irá dispor de um espaço de ensino em condições plenas de garantir o futuro desses jovens”.

O diretor-geral do campus Cruzeiro do Sul, Braulio de Medeiros Gonçalves, destacou que o Ifac avança além dos seus campi. “Este curso ofertado em Santa Rosa do Purus é um momento de ruptura de fronteira, cumprindo a nossa função de ir além dos muros dos nossos campi. O Instituto Federal do Acre cumpre o seu papel estabelecido desde a sua criação, de levar educação profissional e tecnológica a todos os municípios acreanos”.

Curso teve apoio dos poderes municipais – O prefeito Tamir Sá fez questão de enfatizar que a realização do curso dará condições para que o município se desenvolva economicamente, além de dizer que a prefeitura poderá oferecer novos curso. “Este curso vai dar um salto importante para o nosso município na economia, para preservar nossa floresta, ensinar os alunos a trabalhar com mais conhecimento. Eu fico muito feliz com a oferta deste curso aqui para o município e no próximo ano vamos trazer novos cursos. Que nossos alunos possam concluir este curso e sejam os primeiros representantes do nosso município nos cursos ofertados pelo Ifac”.

A vereadora Meire Araújo, que apresentou a demanda para a realização do curso no município ao senador Sérgio Petecão, e que posteriormente se reuniu com os gestores do Ifac, destacou em seu discurso que quando foi anunciado a realização do curso, muitos não acreditaram. “Quando anunciamos a oferta deste curso no município, muitos não acreditavam e disseram que era mentira e que não seria realizado”.

Meire Araújo disse ainda, que após o apoio e parcerias, o sonho virou realidade. “Hoje, depois de buscar o apoio do senador Sérgio Petecão, junto com os demais vereadores, e depois com o apoio da reitora do Ifac, com o apoio do prefeito Altamir Sá, o que era um sonho meu, se transforma em realidade. No nosso município são mais de trezentas pessoas que terminaram o ensino médio e não tem condições de bancar uma faculdade Rio Branco”.

Representantes dos alunos participam da mesa – Os alunos Teófilo Lopes do Nascimento Kaxinawá e Sâmia da Silva Santos, representaram a turma e se emocionaram quando falaram da espera por um curso superior no município e de deixar a sua comunidade para estudar. Sâmia disse da alegria participar da aula inaugural. “É uma imensa alegria estar aqui neste momento, após muitos anos de espera. Agora estamos participando da aula inaugural de um curso superior, que é um marco para o município, com certeza, e para nós alunos é a realização de um sonho”.

Sâmia lembrou da importância do curso e da longa espera para poder estudar no município. “Este curso é muito importante para todos os alunos, principalmente para mim, que conclui o Ensino Médio há 11 anos e sempre sonhei em fazer um curso de nível superior presencial no município e hoje, estou iniciando este curso. Agradeço a todos os que se empenharam para que este sonho fosse realizado”.

Já Teófilo Kaxinawá, disse que veio da Zona Rural, especificamente da comunidade Nova Aliança e que estava participando do curso, depois de concluir o ensino médio em 2010. “Eu desisti de fazer um curso em Sena Madureira, após concluir o ensino médio para poder estudar no meu município e assim poder trabalhar e ajudar o meu povo. Agora tenho esta oportunidade, com o apoio de vocês, de fazer este curso de Agroecologia”.

Ele disse que deixou a sua comunidade e o emprego de professor, para poder estudar, mesmo enfrentando dificuldades financeiras na sede do município. “Deixei minha terra e, na cidade, enfrento dificuldades junto com minha família, mas quando me formar, não vou trabalhar só para mim. Vou trabalhar pelo meu povo, pela minha comunidade e pela população de Santa Rosa”.

