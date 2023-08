(Vídeo) Carro mais longo do mundo tem piscina, campo de minigolfe e heliponto; veja

O Governo Federal anunciou a destinação de recursos significativos para fortalecer a educação infantil no estado do Acre. Através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), vinculado ao Ministério da Educação (MEC), cerca de meio milhão de reais será repassado para apoiar a manutenção de novas matrículas em turmas de educação infantil. A medida visa garantir o acesso a uma educação de qualidade para as crianças em seus anos iniciais de desenvolvimento.

Os municípios e o Distrito Federal que estão aptos a receber esse apoio financeiro foram identificados com base no cadastro de novas matrículas em turmas de educação infantil, oferecidas por estabelecimentos educacionais públicos ou instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos que são parceiras do Poder Público. Essas instituições têm o compromisso de proporcionar um ambiente educativo adequado, promovendo o crescimento cognitivo, emocional e social das crianças.

Marechal Thaumaturgo, um município localizado no estado do Acre, é um dos beneficiados por esse investimento. Com 29 vagas na modalidade de Creche Pública/Conveniada Parcial e 24 vagas na Pré-Escola Pública/Conveniada Parcial, o município receberá um repasse de 478.270,42 reais. Esse recurso contribuirá para o custeio das atividades educacionais, incluindo a manutenção das estruturas das creches e pré-escolas, bem como a formação e valorização dos profissionais envolvidos no processo educativo.

Essa iniciativa do Governo Federal reflete o compromisso em fortalecer a educação infantil como um pilar fundamental para o desenvolvimento integral das crianças. A educação infantil desempenha um papel crucial na formação das bases cognitivas, sociais e emocionais das crianças, preparando-as para uma trajetória educacional bem-sucedida.

O repasse de recursos para a educação infantil no Acre, assim como em outros estados e municípios e de responsabilidade do FNDE/MEC que está autorizado a efetuar o empenho e a transferência dos recursos financeiros para os municípios e o Distrito Federal, beneficiando a manutenção das novas matrículas em turmas de educação infantil, conforme informações detalhadas na listagem anexa. Isso demonstra o compromisso contínuo em fortalecer a base educacional do país, investindo no futuro de nossas crianças.

Por AcreOnline.net

