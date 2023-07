Alan Rick, Márcio Bittar, Roberto Duarte e Ulysses propõem criação de grupo de trabalho para novo projeto de revitalização do Igarapé São Francisco

Promover a maternidade segura é compromisso do governo do Acre, garantindo o pré-natal e o atendimento humanizado. Desta maneira, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) reforça às gestantes portadoras de doenças que podem se agravar durante a gravidez, ou que apresentam problemas que podem ser desencadeados nesse período, a buscarem a Policlínica do Tucumã, em Rio Branco, para o acolhimento especializado.

O Estado do Acre, por meio da Sesacre, vem traçando ações e implantando serviços para o fortalecimento do cuidado às gestantes de alto risco. Em 2019, foi realizada a adesão da metodologia proposta pelo projeto Planificação da Atenção à Saúde, o PlanificaSUS, que visa a organização da atenção ambulatorial especializada em rede com a atenção primária à saúde, com enfoque na linha de cuidado materno infantil.

“Com isso, realizamos toda a organização da atenção ambulatorial especializada na Policlínica do Tucumã, para garantir a oferta em tempo oportuno e resolutivo às gestantes de alto risco do estado do Acre”, afirma a secretária adjunta de Assistência da Sesacre, Ana Cristina Moraes.

As gestantes realizam o acompanhamento do pré-natal nas unidades básicas de Saúde (UBS) do seu município de residência. Quando é detectado algum risco na gestação, através da estratificação de risco, esse cuidado deverá ser compartilhado com o Ambulatório de Gestação de Alto Risco, sendo o acesso regulado através do Sistema Nacional de Regulação (Sisreg), agendando sua consulta para avaliação do especialista ginecologista/obstetra, equipe multiprofissional (psicologia, nutrição, enfermagem, fisioterapia e serviço social), além das subespecialidades como endocrinologia, genética e medicina fetal.

“Desde a implementação desse serviço na Policlínica Tucumã, reduzimos para 78% a demanda reprimida de consultas de pré-natal de alto risco. A Policlínica Tucumã, referência estadual para o atendimento a esse público, conta com uma carteira de serviços completa, além de ofertar apoio diagnóstico/laboratorial para atender às necessidades das gestantes, em conformidade com o que é preconizado pelo Ministério da Saúde”, destaca Emanuelly Nóbrega, coordenadora do PlanificaSUS no Acre.

De acordo com a gerente-geral da Policlínica do Tucumã, Luciana Carvalho, já foram realizadas 5.063 consultas de pré-natal de alto risco no período de junho de 2022 a junho de 2023. “Nesse primeiro semestre de 2023 já foram arquivados mais de 105 prontuários de alta das nossas grávidas. Estamos muito felizes com todo esse resultado e conquista que nossa equipe vem executando. Ressalto a importância do trabalho em equipe, Estado e Município, pois precisamos dessa parceria com mais compromisso e responsabilidade”, afirma.

A Policlínica do Tucumã está localizada na Avenida Nordeste, 48, Conjunto Tucumã, em Rio Branco. O telefone para contato é (68) 3229-4499.

Por Agências de Noticias do Acre/Fotos: Franklin costa

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram