Daniel Alves admite que mentiu à Justiça e confirma pela 1ª vez sexo em caso estupro em boate

Depois de dias turbulentos que culminaram na troca de técnico, o Flamengo estreou no Campeonato Brasileiro da melhor forma possível. O Rubro-Negro fez 3 a 0 no Coritiba, na tarde deste domingo (16), no Maracanã e fecha a rodada inaugural da competição empatado com o Fluminense na liderança, com três pontos e três gols de saldo. Ayrton Lucas, Gabriel e Pedro foram os artilheiros da tarde.

O técnico argentino Jorge Sampaoli, anunciado na sexta (14) como novo comandante da equipe, chegou ao Rio na manhã de domingo e foi logo para as tribunas do Maracanã para assistir à partida. No campo, quem esteve à frente do time foi Mário Jorge, técnico da equipe sub-20 que atuou como interino.

Num ambiente de pressão pelos maus resultados recentes (perda do Campeonato Carioca e derrota para o Maringá pela Copa do Brasil), o Flamengo deu uma alegria ao torcedor logo no início do jogo. Aos 11 minutos, Ayrton Lucas arriscou de fora da área e acertou o canto esquerdo do goleiro Gabriel para abrir o placar com um belo gol.

O Rubro-Negro encontrou o segundo gol também no início, mas do segundo tempo. Gerson foi derrubado dentro da área, o juiz marcou pênalti e Gabriel converteu, encerrando um jejum de 10 jogos sem gols pelo Flamengo. De quebra, ele ultrapassou Índio e se isolou como 10º maior artilheiro da história do clube, com 143 gols.

Outros dois atacantes rubro-negros foram destaque na segunda etapa. Aos 23, Bruno Henrique entrou em campo depois de dez meses de recuperação de uma grave lesão no joelho direito.

Aos 30, Pedro substituiu Gabriel e aos 49 marcou o terceiro, após recuperar bola, tabelar com Victor Hugo e tocar por cima do goleiro Gabriel.

o VAR, a arbitragem deu pênalti para o Grêmio após Messias derrubar Cristaldo na área. Luisito Suárez teve a chance de marcar pela primeira vez em um Campeonato Brasileiro, mas isolou a cobrança, por cima do gol.

Posteriormente, o venezuelano Soteldo foi expulso por dois cartões amarelos e o Santos não teve forças para igualar o placar.

Primeira rodada teve apenas um empate

Com a rodada inicial do Campeonato Brasileiro já concluída, nove equipes aparecem empatadas na primeira colocação, com três pontos, porém Flamengo e Fluminense têm saldo de três gols, enquanto o Athletico Paranaense tem dois. Outros seis clubes (Botafogo, Bragantino, Corinthians, Palmeiras, Vasco e Grêmio) têm um gol de saldo. Fortaleza e Internacional foram responsáveis pelo único empate do primeiro fim de semana do Brasileirão.

Após rodadas da Libertadores e da Copa Sul-Americana no meio de semana, o Campeonato Brasileiro retorna no próximo fim de semana.

Por Igor Santos

