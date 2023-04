Usuário de droga é morto enquanto dormia na carroceria de carro

Weverton Oliveira da Silva, de 32 anos, foi morto com um tiro na madrugada desta segunda-feira, 17, enquanto dormia na rua Valdomiro Lopes, no bairro Conquista, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Weverton que era dependente químico e cometia furtos na região, estava dormindo em uma carroceria de um veículo modelo Pampa, quando um homem não identificado se aproximou e em posse de uma arma de fogo efetuou um tiro nas costas da vítima, que ainda se levantou, andou um pouco e em seguida caiu em via pública. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

Ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas quando os Paramédicos chegaram ao local, nada puderam fazer por Weverton que já se encontrava morto.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do perito em criminalística, em seguida os policiais colheram as características do autor do crime e fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-lo, mas ele não foi encontrado.

O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

A polícia não soube informar a motivação do crime. O caso já está sendo investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) depois ficará a disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção â Pessoa (DHPP).

Por Davi Sahid- ac24horas

