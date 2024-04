Na cidade de Rio Branco, um homem identificado como Sílvio da Silva, de 52 anos e em situação de rua, foi agredido nesta quinta-feira, 25, com golpes de ripa na cabeça nas proximidades do pátio da Limpebrás e da Ricco Transportes, na BR-364, no Loteamento Santa Helena, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Até o momento, não se sabe o motivo da agressão nem quem cometeu o crime. A Polícia Civil está investigando o caso na tentativa de prender o responsável.

Por Acreonline.net