Na manhã desta quinta-feira, 25, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio dos agentes e delegados que atuam na região do Vale do Juruá deram cumprimento a quatro mandados de prisão em desfavor de criminosos que agiam na região.

A operação, que teve a coordenação do delegado Heverton Carvalho foi executada pelos homens do Núcleo Especializado em Investigação Criminal (NEIC) e Departamento de Crimes contra o Patrimônio (Depatri) contra membros de organização criminosas, que respondem por crimes de roubo e tráfico de drogas.

Foram presos em diversas localidades os nacionais das iniciais: A.M.S, 27 anos; J.L.N.S, 20 anos; H.E.L.J, 29 anos e N.L.G., 22 anos. Os presos que tiverem suas identidades preservadas também estão sendo investigados por outros crimes.



Essa foi mais uma ação cujo objetivo é continuar a redução dos índices criminais na região do Vale do Juruá, e desta forma, trazer de volta a paz social para as cinco cidades da região.

Após serem submetidos a audiência de custódia, os quatro presos serão encaminhados para presídio Manoel Néri, de onde aguardarão novas decisões judiciais.

Assessoria/ PCAC

