O ex-jogador e técnico Mario Jorge Lobo Zagallo, que morreu no dia 5 de janeiro deste ano, deixou dívidas que ultrapassaram o valor do dinheiro encontrado em contas bancárias. O herdeiro e caçula Mario César Zagallo, inventariante dos bens, apresentou à Justiça do Rio uma lista com tudo o que ele deixou em cinco contas bancárias, totalizando R$ 205 mil. Mas esse valor é menor do que as dívidas, que somam mais de R$ 465 mil. A informação é do site Notícias da TV, do UOL.

De acordo com o site, que teve acesso ao documento, as dívidas são referentes a duas ações trabalhistas de ex-funcionárias de Zagallo, que tinha cinco contas em quatro bancos diferentes: Bradesco (R$ 19.565,94); Itaú, onde ele mantinha conta corrente (R$ 21.694,69) e aplicações (R$ 159.692,49); Santander (R$ 4.465,83); e Caixa Econômica Federal (R$ 316,45).

No entanto, esse valor encontrado nas contas bancárias não representam a herança total. Não foram listados no documento três imóveis que estão no nome de Zagallo: dois apartamentos em um condomínio na Barra da Tijuca, no Rio, e a casa onde ele morou em Teresópolis, na Região Serrana do Rio, que está à venda por R$ 2 milhões.

As dívidas são dos processos trabalhistas movidos por Maria Lucia Vieira Gomes e Fabiane Ribeiro Barbosa, que trabalhavam como empregadas para a família de Zagallo e acionaram a Justiça por problemas com salários não pagos ou diminuídos sem aviso prévio.

Escrito por Lance!

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram