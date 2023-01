EM SENA MADUREIRA, ex-jogador do Madureira que teve aperna amputada recebe visita do presidente do clube

A temporada 2023 do time titular do Vasco começa nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no amistoso contra o River Plate. O jogo será em Orlando, no Estados Unidos, no Explora Stadium, estádio do Orlando City.

O Vasco levou para a Flórida sete dos nove jogadores contratados para a temporada – o Carioca tem sido disputado por um time alternativo. Foram três dias de treinos em Miami antes de viajar para Orlando. A expectativa do torcedor é por ver os reforços em ação, e isso deve acontecer já contra o River.

O time argentino está nos Estados Unidos desde a primeira semana de janeiro e já fez dois amistosos: venceu Monterrey-MEX e Millonarios-COL. Por isso, chega mais encorpado para o amistoso. O jogo contra o Vasco será o último da pré-temporada do River na terra do Tio Sam.

Maurício Barbieri tem usado a pré-temporada para fazer testes no time. No último treino antes do amistoso contra o River Plate, o treinador fez novas mudanças. A tendência é que ele escale boa parte dos reforços.

Provável escalação do Vasco

Goleiros: Ivan e Alexander

Laterais: Pumita, Lucas Piton, Edimar e Paulinho

Zagueiros: Léo, Anderson Conceição, Miranda e Ulisses

Meio-campistas: Alex Teixeira, Nenê, Jair e Zé Gabriel

Atacantes: Eguinaldo, Pedro Raul, Figueiredo, Erick Marcus, Gabriel Pec, Orellano e Vinícius

River Plate – técnico Martín Demichelis

O time argentino, também em construção, venceu seus dois primeiros amistosos nos EUA. O técnico Martín Demichelis escalou a equipe titular contra o Monterrey e os reservas diante do Millonarios. A expectativa é que o River vá a campo com os principais atletas, mas o treinador também deve fazer outros testes.

