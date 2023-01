O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, anunciou a execução de um novo programa de pente-fino do Bolsa Família. Apelidado de busca ativa, o processo visa identificar as famílias que realmente têm direito ao benefício em 2023.

Busca Ativa: conheça como vai funcionar programa de pente-fino do Bolsa Família. (Imagem: FDR)

Dias informou que o pente-fino do Bolsa Família envolverá o repasse de recursos aos municípios com o objetivo de promover a atualização cadastral no programa. Além disso, o processo também será capaz de mapear as famílias que possuem em sua composição, crianças de até seis anos de idade, aptas a receber o bônus de R$ 150 a partir de março.

“São pessoas que, em todas as regiões do Brasil, têm direito ao Bolsa Família, mas ficaram de fora. E, agora, o presidente Lula nos autoriza a fazer um programa Busca Ativa, integrado com os municípios”, disse Dias.

Wellington Dias, disse que o pente-fino do Bolsa Família deve cancelar os cadastros de, aproximadamente, 10 milhões de beneficiários. O contingente com irregularidades dos dados fornecidos ao sistema do Cadastro Único (CadÚnico) foi contabilizado dentro de um patamar com 40 milhões de famílias.

O pente-fino do Bolsa Família tem sido anunciado por Luiz Inácio Lula da Silva desde o último mês de novembro. O procedimento tem o propósito de assegurar que o público-alvo mantenha o foco na população brasileira em situação de vulnerabilidade social. Atualmente, essas pessoas são distribuídas em dois grupos, de pobreza e extrema pobreza.

Quais serão as regras do Bolsa Família 2023?

Claramente, o Bolsa Família 2023 será direcionado à população brasileira em situação de vulnerabilidade social. Diferentemente do Auxílio Brasil, o futuro programa social pretende reviver algumas condicionalidades, como a manutenção de uma boa frequência escolar e o cartão de vacinação atualizado.

Neste sentido, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, deve se reunir com os ministros da Saúde e da Educação para alinhar as diretrizes. O debate entre os ministros visa restabelecer as regras de frequência escolar e atualização do cartão de vacina das crianças que compõem famílias beneficiárias do Bolsa Família 2023.

As regras que vigoraram durante anos, foram deixadas de lado durante a gestão do ex-presidente, Jair Bolsonaro. Após observar o interesse do governo Lula em reviver várias das antigas características do antigo programa, acredita-se que a tendência permaneça no que diz respeito às regras para a concessão do benefício.

Por Laura Alverenga

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram