Representante do Depasa em Sena pede que moradores evitem desperdiçar água

Redação Acreonline.net

O representante do Depasa em Sena Madureira, Silvânio Nascimento, disse nesta sexta-feira (20), que mesmo diante da vazante contínua do rio Iaco nessa época do ano está dando para abastecer com água potável os Bairros do município. O Depasa mantém uma captação no rio Iaco, próximo a ponte José Nogueira Sobrinho.

Por outro lado, Silvânio solicita que a população evite desperdiçar o líquido precioso. “Por enquanto, mesmo com o nível do rio Iaco baixo, está dando pra captar água. Mas, pedimos a colaboração dos moradores no sentido de evitar o desperdício. Então, quando encher o reservatório feche o registro”, frisou.

Nesta sexta-feira, o nível do rio Iaco chegou a 80 centímetros, uma das menores marcas dos últimos anos.

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram