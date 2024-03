O Palmeiras venceu o Botafogo-SP, na Arena Barueri, por 1 a 0, em jogo válido pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Com isso, o Alviverde garantiu a primeira colocação geral do Estadual e terá a vantagem de decidir os confrontos de mata-mata como mandante. O gol do Verdão, que teve um a mais desde o final do primeiro tempo, foi marcado por Rony, na segunda etapa da partida.

Além de liderar o Grupo B, com 28 pontos, a equipe ficou à frente do Santos, segundo colocado geral, que atingiu 25 com a vitória de virada sobre a Inter de Limeira neste sábado, por 3 a 2, na Vila Belmiro.

Em campo, o Verdão não contou com Endrick, Gabriel Menino e Zé Rafael, preservados. Eles estavam pendurados e, se recebessem o terceiro amarelo, ficariam de fora das quartas de final. Já o Botafogo-SP apenas cumpriu tabela, pois não corria risco de rebaixamento, mas também não poderia se classificar à próxima fase. O time ficou na lanterna do Grupo D, com 13 pontos.

Único invicto do Paulistão, o Palmeiras ainda não conhece seu adversário nas quartas de final. O rival do Verdão, que pode ser a Ponte Preta ou o Água Santa, será conhecido neste domingo. A partida está prevista para este próximo fim de semana, ainda sem data ou horário confirmados, com mando alviverde.

O jogo

O Palmeiras começou desatento e, logo com um minuto, Weverton precisou trabalhar e fazer boa defesa após o chute cruzado de Alex Sandro. Já aos dez, foi a vez de Jean Victor arriscar de longe e assustar o Alviverde.

O Verdão só foi chegar com perigo pela primeira vez aos 20 minutos. Richard Ríos ficou com a sobra e passou para o argentino Aníbal Moreno, que chutou para o gol e parou no goleiro Michael. No minuto seguinte, Luan fez um bonito lançamento para Lázaro, que levou a bola para a área, cortou o marcador e bateu rasteiro, mas Michael agarrou.

Aos 37, Flaco López roubou a bola no meio de campo e acionou Rony em velocidade nas costas da defesa. O atacante partiu com a bola em direção à área, mas foi derrubado por Matheus Costa na meia-lua. O zagueirão do Botafogo-SP recebeu cartão vermelho direto.

Já no fim da primeira etapa, Piquerez cruzou no meio da área e Flaco López subiu mais alto que todos para cabecear firme, mas o goleiro Michael fez grande defesa e evitou o gol do Palmeiras.

Segundo tempo

Pouco inspirado no primeiro tempo, o Palmeiras voltou mais ligado do intervalo. Logo aos cinco minutos, Mayke fez boa jogada pela direita e cruzou rasteiro para Flaco López, na pequena área, mas o atacante desperdiçou a chance de forma inacreditável.

Aos 12, Ríos arriscou de primeira em uma jogada ensaiada após cobrança de escanteio, mas mandou para fora. Após alguns minutos, aos 20, foi a vez de Rony receber na entrada da área, girar e bater com perigo, mas Michal defendeu.

O gol do Palmeiras enfim saiu aos 23 minutos. Mayke carregou pelo lado direito, limpou a marcação e cruzou na área para Rony, que só resvalou de cabeça e tirou de Michael, abrindo o placar a favor do time alviverde.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 X 0 BOTAFOGO-SP

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

Data: 9 de março de 2024 (sábado)

Horário: às 18h (de Brasília)

Árbitro: João Vitor Gobi

Assistentes: Leandro Matos Feitosa e Raphael de Albuquerque Lima

VAR: Vinícius Furlan

Cartões amarelos: Jean Victor e Fillipe Soutto (Botafogo-SP); Lázaro e Aníbal Moreno (Palmeiras)

Cartões vermelhos: Matheus Costa (Botafogo-SP)

Público: 11.598 torcedores

Renda: R$ 460.147,00

GOL: Rony, aos 23′ do 2ºT (Palmeiras)

PALMEIRAS: Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Murilo, Luan e Piquerez (Vanderlan); Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga (Breno Lopes); Lázaro (Caio Paulista), Rony e Flaco López.

Técnico: Abel Ferreira

BOTAFOGO-SP: Michael; Walisson, Matheus Costa, Schappo e Jean Victor; Lucas Dias, Matheus Barbosa (João Maranini) e Fillipe Soutto (Carlos Manuel); Negueba (Thássio), Patrick Brey (Pedro Rodrigues) e Alex Sandro (Leandro Pereira).

Técnico: Paulo Gomes

Gazeta Esportiva

Por André da Silva Costa

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram