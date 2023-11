Na tarde do último domingo, 12, a localidade do Mutirão da Cohab, em Cruzeiro do Sul, foi palco de um acidente envolvendo uma corrida ilegal de motocicletas. Segundo relatos, duas motos estavam realizando um “racha” quando uma delas atropelou uma família composta por pai, mãe e filho.

O pai sofreu ferimentos e ficou desacordado por um período. A criança, cujo nome não foi divulgado, também sofreu ferimentos, enquanto a mãe teve lesões menos graves.

Antes da chegada da polícia, testemunhas afirmam que um veículo Uber passou pelo local e rapidamente transportou os dois motociclistas envolvidos na corrida ilegal, um casal que, apesar de ferido, deixou o local antes da intervenção das autoridades.

Os moradores do Mutirão da Cohab expressaram preocupações recorrentes sobre a alta velocidade dos veículos na área e revelaram que já haviam solicitado à prefeitura a instalação de quebra-molas como medida de segurança.

Redação Juruá Online

