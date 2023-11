Existe uma infusão muito conhecida que age como um remédio caseiro contra a retenção de líquido. Popularmente usado para dar um boost no emagrecimento devido ao seu efeito diurético, o chá de cavalinha alivia os processos inflamatórios. Ou seja: é um elixir para quem quer “secar” e diminuir o inchaço.

A erva Equisetum, nome científico, é utilizada na medicina popular desde a antiguidade e se popularizou no Brasil com nomes como erva-carqueja, rabo-de-cavalo e erva-canudo.

Os benefícios não acabam aí. Ele também ajuda no fortalecimento de unhas e cabelos e no combate ao estresse, ansiedade e variações do humor.

Esses efeitos se devem à grande quantidade de flavonoides e saponinas. Elas são capazes de eliminar toxinas e previnem o surgimento de celulite e de outros problemas semelhantes advindos da retenção.

A bebida, de fato, é aliada dos hábitos saudáveis. Pela presença de saponinas, composto com alto teor de antioxidante e derivados do silício, também pode ser usada por quem quer melhorar o aspecto da pele e dos cabelos.

Por fim e não menos importante, o chá dá um upgrade na produção de colágeno, por conter minerais como cálcio, magnésio e fósforo, colaborando, também, com a saúde das articulações.

Embora saudável, é válido uma orientação antes de aderir a erva: o excesso no consumo pode trazer prejuízos ao estômago e gerar desidratação.

