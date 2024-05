Uma colisão frontal entre uma carreta e um caminhão, na BR-364, entre Ouro Preto e Ji-Paraná, resultou na morte de Carlos Alexandre e Clovisnei Lopes, na última quinta-feira (9).

O motorista da carreta disse que seguia pela rodovia, quando percebeu o caminhão vindo em sua direção.

Para tentar evitar o acidente, o motorista da carreta emitiu sinais luminosos, buzinou várias vezes, mas disse que não teve como evitar a colisão, já que o condutor do caminhão não atendeu aos sinais.

No caminhão, estavam Clivisnei e Carlos Alexandre, que morreram na hora. Uma das vítimas foi arremessada para fora do veículo e a outra ficou presa entre as ferragens.

O motorista da carreta teve ferimentos leves pelo corpo.

Rondoniagora.com

